Saiba como escolher o melhor monitor gamer gastando menos de R$ 1.000

Quer melhorar sua experiência na hora de jogar games sem gastar muito? A dica é comprar um monitor com características e recursos próprios para essa função.

Mas o consumidor precisa ficar atento a alguns detalhes, que fazem toda a diferença na hora de jogar. O principal é a taxa de atualização da imagem. Com 120 Hz, 144 Hz ou mais, por exemplo, as transições dos jogos tendem a ficar mais suaves, permitindo um maior controle das instabilidades.

Comparar o tempo de resposta também é fundamental. Quanto menor, melhor, para evitar borrões e rastros em objetos que se movimentam na tela. E não deixe de observar se o monitor oferece ajustes de inclinação, outra característica útil para um produto destinado a várias aplicações.

Na parte de conexões, a presença de duas entradas HDMI é muito bem-vinda. Assim, você pode conectar, ao mesmo tempo, seu computador e videogame ou um dispositivo que transforme o monitor em uma smart TV para ver filmes, séries e jogos de futebol via serviços de streaming.

Resolução Full HD

Taxa de atualização de 144 Hz e tempo de resposta de 1 ms

Oferece ajuste de inclinação, uma entrada HDMI (cabo incluso) e uma Display Port (ideal para uso profissional), além de saída para fones de ouvido

Tecnologias HDR10 (para cores mais vivas), FreeSync e Flicker Safe, que aumentam a fluidez e diminuem instabilidades na tela

Resolução Full HD

Taxa de atualização de 144 Hz e tempo de resposta de 1 ms

Oferece uma entrada HDMI (cabo incluso) e Display Port (ideal para uso profissional)

Design sem bordas em três lados.

Suporte ergonômico que permite ajustar, girar e inclinar a tela.

Resolução Full HD

Taxa de atualização de 144 Hz e tempo de resposta de 1 ms

Oferece base ajustável, duas entradas HDMI 1.4, uma Display Port (ideal para uso profissional) e para headset (entrada e saída de áudio)

Compatível com tecnologia G-Sync, da Nvidia, que melhora a resposta aos comandos, deixando a diversão mais fluida, sem engasgos na tela

Melhor monitor para jogos de ação

Nos games de ação, a taxa de atualização do monitor ou da TV assume um papel ainda mais importante, segundo Rodrigo Terra, presidente da Abragames (Associação Brasileira dos Desenvolvedores de Games).

Quanto maior a taxa de quadros, maior a precisão nos movimentos. E isso é determinante em um jogo como Fortnite, em que é preciso tomar decisões rápidas o tempo todo, de acordo com o que se vê na tela em tempo real.

Rodrigo Terra

Além de oferecer uma taxa de atualização de, pelo menos, 120 Hz, ele indica a compra de um monitor com resolução 4K, se o orçamento permitir. Essa combinação já vem sendo adotada em jogos dos consoles PlayStation 5 e Xbox Series X, por exemplo. O investimento é bem maior: a partir de R$ 1.600, em média.

Marcelo Zuffo, professor da Escola Politécnica da USP (Universidade de São Paulo), lembra que o rendimento da conexão HDMI para games depende da versão adotada. Embora as portas HDMI 1.4, 2.0 e 2.1 suportem a resolução 4K, apenas a última trafega esses sinais a uma taxa de atualização de 120 Hz, como exigem os novos consoles.

Assim, dependendo do caso, o jogador pode notar uma certa lentidão na atualização dos quadros da imagem no monitor ou TV 4K, porque a porta HDMI disponibilizada não consegue trafegar o sinal nem a 60 Hz.

Marcelo Zuffo

Sobre os monitores UltraWide, mais retangulares, e com tela curva, Zuffo admite que podem facilitar bastante a vida dos jogadores dispostos a pagar mais caro por eles.

O principal benefício [dos monitores UltraWide] é a percepção mais imersiva do game, reforçando aquela sensação de entrar dentro do jogo.

Marcelo Zuffo

