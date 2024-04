Promotores e advogados buscam concluir seleção de júri em julgamento de Trump sobre suborno

Por Luc Cohen e Jack Queen e Andy Sullivan

NOVA YORK (Reuters) - Os promotores e advogados do julgamento criminal de Donald Trump devem concluir nesta sexta-feira o meticuloso processo de seleção do júri que, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, determinará se um ex-presidente é culpado de violar a lei.

Com os 12 membros titulares do júri já escolhidos, os promotores e advogados de defesa precisam selecionar seis suplentes para o julgamento, que deve se estender até maio. As declarações iniciais podem começar na segunda-feira.

Dois jurados já foram retirados do caso. Na quinta-feira, o juiz Juan Merchan dispensou uma jurada que disse ter se sentido intimidada após amigos e parentes descobrirem que ela havia sido escolhida para o julgamento. Outro jurado foi dispensado depois que os promotores questionaram se ele havia sido sincero em relação a seus antecedentes criminais.

A seleção do júri é geralmente um processo controverso, pois ambos os lados se esforçam para reunir um grupo que esperam que seja mais favorável aos seus interesses.

Mas isso tem se mostrado especialmente desafiador nesse caso, que envolve um ex-presidente polêmico acusado de encobrir um pagamento a uma estrela pornô pouco antes de ser eleito em 2016. Trump se declarou inocente.

Esse é um dos quatro casos criminais que Trump enfrenta, mas o único que certamente irá a julgamento antes da eleição de 5 de novembro, quando o candidato republicano pretende reconquistar a Casa Branca. Uma condenação não o impediria de exercer o cargo.

Aproximadamente metade dos mais de 200 jurados em potencial disseram que não seriam capazes de avaliar imparcialmente a culpa ou a inocência de Trump. Todos foram selecionados de Manhattan, uma região fortemente democrata.

Trump tem dito que todos os quatro casos criminais são um esforço dos aliados do presidente Joe Biden para prejudicar sua campanha. Suas críticas às testemunhas, aos promotores, ao juiz e aos parentes deles nesse caso e em outros também têm gerado preocupações sobre assédio, o que levou Merchan a impor uma ordem de silêncio parcial.

Trump tem testado os limites dessa ordem de silêncio, publicando na quarta-feira que ativistas liberais disfarçados estavam mentindo para entrar no júri. Os promotores pediram a Merchan que o penalizasse.

Merchan tomou medidas para proteger os jurados de assédio, dizendo que eles permanecerão anônimos, exceto para Trump, seus advogados e promotores. Na quinta-feira, ele disse que proibiria a imprensa de informar sobre o emprego dos jurados em potencial.

Nesse caso, Trump é acusado de encobrir um pagamento de 130.000 dólares que seu ex-advogado Michael Cohen fez à estrela pornô Stormy Daniels pelo silêncio dela, antes da eleição de 2016, sobre um encontro sexual que ela diz que eles tiveram uma década antes.

Trump se declarou inocente de 34 acusações de falsificação de registros comerciais apresentadas pelo promotor de Manhattan, Alvin Bragg, e nega qualquer encontro com Daniels, cujo nome verdadeiro é Stephanie Clifford.

Ele também se declarou inocente em seus outros três processos criminais. Dois deles o acusam de tentar anular sua derrota nas eleições de 2020 para Biden, enquanto outro o acusa de manuseio indevido de documentos confidenciais após deixar o cargo.