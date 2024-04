Porsche movido a xixi? Veja se receita que 'salvou' Naldo na Dutra funciona

O cantor Naldo Benny causou polêmica com postagem nas redes sociais em que afirma ter usado uma mistura de azeite, água oxigenada, água e urina para abastecer seu Porsche.

A saída teria sido inventada para escapar de uma pane seca durante viagem na Rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio-SP, após ficar sem gasolina - o cantor não revelou qual é o modelo, mas já postou fotos com um 718 Boxster amarelo e com um Cayenne.

Dicas de misturas incomuns são populares na internet, muitas publicadas como uma receita para substituir a gasolina ou etanol por receitas caseiras. Embora o post seja feito em tom brincalhão, UOL Carros não poderia ficar de responder a dúvida: será que isso funciona de verdade?

Nas palavras do especialista Everton Silva, mentor de Energia a Combustão da SAE BRASIL, é algo impossível.

"Os combustíveis são substâncias capazes de liberar alta quantidade de energia, sob a forma de calor, ao reagir com um material comburente, geralmente o gás oxigênio, em uma reação de combustão. Boa parte dos combustíveis é constituída por átomos de carbono e hidrogênio, sendo o gás carbônico (CO2) e a água os produtos da combustão", explica o engenheiro.

Nenhum dos elementos indicados no vídeo contém essas características e portanto, não há possibilidade de funcionar, causando sérios danos aos motores e seus sistemas se utilizados.

Já de acordo com Renato Romio, gerente da Divisão de Motores e Veículos do Instituto Mauá de Tecnologia, pode haver uma explicação.

"Exceção do azeite, a listagem não mostra nenhum combustível. Se admitirmos que o que aconteceu foi verdade, entendo que uma provável explicação foi de que todos esses líquidos se misturaram com a gasolina restante no tanque e aumentou o volume total disponível, permitindo que a bomba voltasse a captar combustível (mesmo que diluído com todas as porcarias listadas) e enviasse ao motor. O motor deve ter funcionado com essa mistureba (ou seja, um combustível bem batizado) de forma bem ruim", disse o especialista.

