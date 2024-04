Nice vence Lorient (3-0) e se consolida em quinto na Ligue 1

O Nice retomou o caminho das vitórias em casa ao golear o fraco Lorient por 3 a 0, nesta sexta-feira (19) na abertura da 30ª rodada, e consolidou assim seu quinto lugar, enquanto espera para disputar seu jogo pendente na quarta-feira, em Marselha.

O time da Côte d'Azur não vencia na Allianz Riviera desde 27 de janeiro, quando derrotou o Metz por 1 a 0. O tiunfo desta sexta-feira veio com gols de Morgan Sanson (22'), Jérémie Boga (53') e Evann Guessand (89') e deu uma injeção de ânimo à equipe.

O Nice, comandado pelo jovem técnico italiano Francesco Farioli, de 34 anos, vinha de quatro jogos sem vencer em casa. As três derrotas e um empate custaram caro aos 'Aiglons', que no momento estão longe do pódio e da classificação direta para a próxima Liga dos Campeões.

Com 47 pontos, o Nice se firmou na quinta posição, que o Lens (6º, 43 pontos) não conseguirá roubar neste fim de semana, mesmo em caso de vitória no sábado sobre o Clermont.

Agora, o Nice viaja a Marselha na próxima quarta-feira para disputar contra o Olympique o jogo adiado da 29ª rodada, com a ideia de ficar mais perto de uma classificação para um torneio europeu.

Já para o Lorient, as próximas semanas serão complicadas. Penúltimo após a partida desta sexta-feira (com 26 pontos e um saldo de -20 gols), o time receberá o líder isolado Paris Saint-Germain na quarta-feira, num duelo entre extremos na tabela.

--- Jogos da 30ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Nice - Lorient 3 - 0

- Sábado:

(12h00) Nantes - Rennes

(16h00) Lens - Clermont-Ferrand FC

- Domingo:

(10h00) Le Havre - Metz

Lille - Strasbourg

Reims - Montpellier

(12h05) Brest - Monaco

(14h00) Toulouse - Olympique de Marselha

(16h00) PSG - Lyon

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 63 28 18 9 1 65 24 41

2. Brest 53 29 15 8 6 44 27 17

3. Monaco 52 28 15 7 6 53 38 15

4. Lille 49 28 13 10 5 42 25 17

5. Nice 47 29 13 8 8 31 22 9

6. Lens 43 29 12 7 10 38 32 6

7. Lyon 41 29 12 5 12 38 45 -7

8. Reims 40 29 11 7 11 36 39 -3

9. Olympique de Marselha 39 28 10 9 9 41 33 8

10. Rennes 39 29 10 9 10 41 36 5

11. Toulouse 36 29 9 9 11 34 37 -3

12. Strasbourg 36 29 9 9 11 33 40 -7

13. Montpellier 33 29 8 10 11 36 41 -5

14. Nantes 31 29 9 4 16 28 45 -17

15. Le Havre 28 29 6 10 13 27 37 -10

16. Metz 26 29 7 5 17 30 49 -19

17. Lorient 26 29 6 8 15 35 55 -20

18. Clermont-Ferrand FC 22 29 4 10 15 21 48 -27

