Minério de ferro recua, mas fecha semana com ganhos após melhora da demanda na China

Por Amy Lv e Andrew Hayley

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro recuaram nesta sexta-feira, mas caminhavam para fechar uma segunda semana consecutiva de ganhos em razão da melhora da demanda na China, principal mercado consumidor do minério.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 0,34%, a 871 iuanes (120,30 dólares) a tonelada. No entanto, o contrato deve fechar a semana com um aumento de 5,3%.

O minério de ferro de referência de maio na Bolsa de Cingapura caiu 0,12%, a 116,7 dólares a tonelada, mas subiu 5,1% até agora nesta semana.

"É normal ver os preços do minério se consolidarem depois de registrarem ganhos significativos nas duas últimas semanas, com alguns traders liquidando partes de posições compradas para garantir lucros", disse Pei Hao, analista da corretora Freight Investor Services (FIS), com sede em Xangai.

A produção média diária de metal quente entre as usinas siderúrgicas pesquisadas pela Mysteel subiu pela terceira semana consecutiva, com um aumento de 0,7% em relação à semana anterior, para 2,26 milhões de toneladas em 19 de abril, enquanto a lucratividade cresceu de 38% para 48,48%, segundo dados da consultoria.

No entanto, um aumento de preço de mais de 15% até agora neste mês provocou temores de que o planejador estatal da China possa intervir para controlar a alta.

Outros ingredientes de fabricação de aço avançaram na bolsa de Dalian, com o carvão metalúrgico e o coque subindo 0,39% e 0,37%, respectivamente.

(Reportagem de Amy Lv e Andrew Hayley em Pequim)