Karla Felmanas conta como hidratante da Cimed virou case mundial do TikTok

A presença pública nas redes sociais é um evento recente na vida da vice-presidente da farmacêutica Cimed, Karla Marques Felmanas. Com um milhão de seguidores no Instagram e mais de 800 mil no TikTok, ela é a convidada desta segunda (22) do "Divã de CNPJ", programa sobre empreendedorismo apresentado por Facundo Guerra no Canal UOL.

Karla diz que virou "tiktoker" quando se transformou em um dos rostos da comunicação do hidratante labial Carmex Fini, uma colaboração da farmacêutica com a marca de balas. "Toda terça eu vou para a fábrica e faço um TikTok. Eu postei um e o vídeo bombou", conta.

A empresária se transformou na "Karla da Cimed" com o sucesso do hidratante labial nas redes sociais e continuou como um dos rostos de diferentes produtos e colaborações do mesmo segmento, como o Carmex Burger King e o recém-lançado Carmex Barbie.

Não tem muita separação. Hoje as pessoas gostam de ver você de verdade. Não tem a Karla da Cimed, Karla em casa. É uma coisa só

Karla Felmanas, vice-presidente da Cimed

Divã de CNPJ

A cada semana, o empreendedor Facundo Guerra entrevista donos de negócios que investiram em diferentes ramos de mercado para entender quais são as dores, caminhos e necessidades para criar e manter um negócio no Brasil.

O videocast é exibido toda segunda-feira, às 18h30, no Canal UOL e no Youtube do UOL. A versão em áudio do programa também fica disponível nas plataformas de podcast. Confira o programa completo com Karla Cimed a partir de segunda-feira: