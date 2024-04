Irã ativa defesa aérea após explosões perto de base militar

Os meios de comunicação oficiais do Irã informaram nesta sexta-feira (19) a suspensão dos voos e a ativação das defesas aéreas em várias cidades, após três explosões perto de uma base militar, que poderiam ser um ataque de Israel.

O incidente ocorre em meio a uma escalada de tensão entre a República Islâmica e Israel, que havia prometido responder ao ataque de Teerã com centenas de mísseis e drones lançados contra o território israelense no último fim de semana.

A rede de televisão americana ABC, citando um funcionário do alto escalão do país, disse que Israel havia lançado um ataque contra o território iraniano.

Questionado a respeito, o Exército israelense disse que não faria "nenhum comentário por enquanto" sobre as explosões no Irã.

Um ativista do meio local sírio Suwayda 24, Rayan Maarouf, também relatou ataques contra uma posição de radar do Exército sírio no sul do país, mas não precisou a origem dessas ações.

No Irã, a agência de notícias local Fars informou "três explosões" nos arredores da base militar de Shekari, perto da cidade de Isfahan, no centro do país.

A República Islâmica possui instalações nucleares na província de Isfahan que, segundo a agência Tasnim, citando "fontes confiáveis", estão "completamente seguras".

- 'À beira do abismo' -

Como resultado deste incidente, as autoridades ativaram cedo nesta sexta-feira as defesas aéreas em várias províncias, disse a agência de imprensa oficial Irna.

O porta-voz da agência espacial do Irã, Hossein Dalirian, informou que vários drones foram "derrubados com sucesso" pela defesa aérea e disse que não havia indícios de "um ataque de mísseis por enquanto".

"Até agora, não há ataque aéreo além de Isfahan e outras partes do país", disse Dalirian em uma mensagem na rede social X.

Citando as autoridades aeroportuárias, a agência de notícias Mehr anunciou a suspensão dos voos comerciais com origem e destino em várias cidades do país, incluindo Teerã.

Em Israel, o Exército anunciou a ativação das sirenes de alerta para ataques aéreos no norte do país, na fronteira com o Líbano.

Estes eventos ocorrem em um momento de máxima tensão no Oriente Médio, com temores de uma expansão regional da guerra entre Israel e o movimento islamista Hamas na Faixa de Gaza.

No sábado passado, o Irã realizou seu primeiro ataque direto contra Israel, com o lançamento de cerca de 350 drones e mísseis que as forças israelenses interceptaram quase totalmente.

As autoridades de Teerã afirmaram agir em "legítima defesa" após o bombardeio mortal contra seu consulado em Damasco em 1º de abril, que o Irã atribui a Israel.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, denunciou na quinta-feira a "escalada perigosa" na região e alertou que "o Oriente Médio está à beira do abismo".

"Estamos à beira de uma guerra no Oriente Médio que abalará o resto do mundo", concordou com preocupação o alto representante da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell.

