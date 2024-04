Ibovespa hesita em dia de vencimento de opções sobre ações

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa abria com certa estabilidade nesta sexta-feira, marcada por vencimento de opções sobre ações, com as atenções voltadas para o noticiário sobre a situação no Oriente Médio.

Às 10:04, o Ibovespa tinha variação negativa de 0,05%, a 124.131,84 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto , em 12 de junho, tinha acréscimo de 0,06%, a 125.930 pontos.

O último pregão da semana também é marcado pelo vencimento de opções sobre ações na bolsa paulista.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)