Hospital espanhol recruta cães terapêuticos para animar pacientes na UTI

Por Guillermo Martinez

BARCELONA (Reuters) - Joel Bueno derramou lágrimas de alegria quando seus convidados de quatro patas entraram na unidade de terapia intensiva onde ele estava internado devido a um coágulo sanguíneo.

O paciente, de 34 anos, afirmou que ter sido inundado de afeto pelos cães terapêuticos Vida e Lu o fez lembrar dos cachorros que o esperavam em casa.

“É ótimo ter alguém que te ama mais do que qualquer coisa neste mundo”, afirmou ele à Reuters, com um grande sorriso no rosto. “Eles dão tudo por você, não importa como você seja com eles.”

A visita faz parte de um projeto piloto lançado pelo Hospital del Mar, em Barcelona, e pela Affinity Foundation, especializada em terapia de pets, para melhorar o bem-estar emocional dos pacientes de UTI.

Os pacientes do programa recebem duas visitas semanais, cada uma com duração de 15 a 20 minutos.

“Por enquanto é apenas uma impressão, mas parece para nós que tem feito bem aos pacientes”, disse a médica Lucia Picazo.

O projeto analisará amostras de saliva dos pacientes antes e depois das sessões, para avaliar se os indicadores de estresse, como cortisol, baixam, ao mesmo tempo em que sobem os atrelados ao bem-estar, como a ocitocina e a serotonina, disse a médica.

Os pacientes não são os únicos que se beneficiarão com o projeto, pois muitos membros da equipe de emergência também gostam de ter os caninos ao redor, afirmou Maribel Vida, que lidera os projetos de terapia animal na Affinity.

Bueno afirma não ter dúvidas dos benefícios. Basta a notícia de que alguns cachorros podem aparecer para uma visita que seu ânimo já melhora, disse.

(Reportagem de Guillermo Martinez)