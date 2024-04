Honda anuncia aporte de R$ 4,2 bi, novo SUV de entrada e WR-V renovado

Do UOL, em São Paulo

A Honda anunciou nesta sexta-feira (19) o novo ciclo de investimento de R$ 4,2 bilhões no Brasil. O montante, válido entre 2024 e 2030, será utilizado para o lançamento de um novo SUV de entrada, que contará com tecnologia híbrido flex, e a nova geração do WR-V.

O anúncio da marca japonesa foi feito após reunião no Palácio do Planalto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro da Indústria e Comércio.

"Acabamos de anunciar o segundo ciclo de investimentos na nossa fábrica de Itirapina (SP). Serão R$ 4,2 bilhões focados em novas tecnologias. Incluindo mais um modelo totalmente novo para o mercado brasileiro e também investimento forte em híbrido flex", declarou Roberto Akiyama, vice-presidente comercial da Honda Automóveis do Brasil, Roberto Akiyama.

"Sendo bem específico, a partir do momento, da definição clara do Mover, é que ficou muito nítido, necessário, a gente também definir claramente nosso investimento", disse o empresário. O Mover é o programa de incentivos para a indústria automotiva.

"A partir de segunda-feira começaremos o segundo turno de produção na nossa fábrica de Itirapina. Esse é o tamanho da nossa confiança no Brasil", afirmou o dirigente da Honda. Segundo ele, neste ano a expectativa é que a produção passe de 80 mil veículos para 100 mil. "Em 2030, nós visualizamos um potencial para produzirmos 150.000 veículos por ano na fábrica de Itirapina", declarou o empresário.

O vice-presidente Geraldo Alckmin disse que a expansão criará 1.700 empregos diretos, além de 3.500 empregos na cadeia de fornecedores.

De acordo com a Honda, a marca introduzirá no Brasil a exclusiva tecnologia e:HEV flex. Sobre o novo WR-V, a previsão da montadora é que o utilitário esportivo seja lançado no segundo semestre de 2025.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.

*Com informações de Estadão Conteúdo