Homem ameaça se explodir em consulado do Irã em Paris

PARIS, 19 ABR (ANSA) - As autoridades francesas deflagraram na manhã desta sexta-feira (19) uma intervenção policial no Consulado do Irã em Paris, após um suspeito ser visto por uma testemunha entrando na sede diplomática.

De acordo com informações preliminares, o homem carregava "uma granada na mão e um colete cheio de explosivos" e ameaçou se explodir para "vingar o irmão".

O prefeito da polícia, Laurent Nuñez, ordenou o envio imediato das forças especiais para o local e especificou que o consulado iraniano fez um "pedido de intervenção".

Fontes ouvidas pela BFM TV relatou que o homem, que entrou na sede diplomática na capital da França por volta das 11h (horário local), já foi detido.

A área foi totalmente isolada e inacessível a qualquer pessoa que não seja dos serviços de segurança. O funcionamento de uma linha de metrô que atende o bairro está interrompido. (ANSA).

