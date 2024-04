Grande explosão ocorre em base militar das Forças de Mobilização Popular do Iraque, dizem fontes

BAGDÁ (Reuters) - Uma grande explosão sacudiu uma base militar usada pelas Forças de Mobilização Popular do Iraque, ao sul de Bagdá, na noite desta sexta-feira, disseram à Reuters dois membros do grupo e duas fontes do setor de segurança.

As duas fontes do setor de segurança afirmaram que a explosão foi resultado de um ataque aéreo desconhecido, e que ocorreu por volta da meia-noite de sexta-feira.

As duas fontes das forças indicaram que os bombardeios não causaram mortes, mas que houve danos materiais. Elas disseram que os ataques tinham como alvo uma das sedes do grupo, na base militar de Kalso, perto da cidade de Iskandariya, localizada 50 quilômetros ao sul de Bagdá.

Autoridades do governo não responderam aos pedidos imediatos de comentários feitos pela Reuters.

As Forças de Mobilização Popular começaram suas operações como um agrupamento de facções armadas, muitas próximas do Irã, e posteriormente foram reconhecidas como uma força formal de segurança por parte das autoridades iraquianas.

Facções dentro do grupo participaram de meses de ataques com foguetes e drones contra forças norte-americanas no Iraque, em meio à ofensiva de Israel na Faixa de Gaza. Os ataques, contudo, haviam cessado em fevereiro.

(Reportagem de Ahmed Rasheed e Timour Azhari)