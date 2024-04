Exército israelense ativa sirenes de alerta no norte do país

O Exército israelense anunciou nesta sexta-feira (19) a ativação de sirenes de alerta no norte do país, na fronteira com o Líbano, após relatos de "explosões" no Irã e na Síria.

As Forças Armadas israelenses disseram que não tinham "nenhum comentário" a fazer sobre esses eventos, que ocorreram em meio a uma escalada de tensões entre Israel e o Irã e seus aliados no Oriente Médio.

