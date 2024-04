China deve manter juros de referência inalterados em abril

XANGAI (Reuters) - A China deve deixar as taxas de juros de referência inalteradas nesta segunda-feira, de acordo com uma pesquisa da Reuters, já que dados econômicos encorajadores do primeiro trimestre reduziram a urgência de mais estímulos monetários para ajudar em uma recuperação frágil.

O enfraquecimento do iuan também continua a restringir a margem de manobra disponível para Pequim flexibilizar a política monetária.

A taxa básica de juros para empréstimos (LPR, na sigla em inglês), normalmente cobrada dos melhores clientes dos bancos, é calculada todos os meses depois que 20 bancos comerciais designados enviam as taxas propostas ao Banco do Povo da China (PBOC).

Em uma pesquisa com 30 observadores do mercado realizada esta semana, todos os entrevistados esperavam que tanto a LPR de um ano quanto a de cinco anos permaneceriam inalteradas.

A maioria dos empréstimos novos e pendentes na segunda maior economia do mundo baseia-se na LPR de um ano, que está em 3,45%.

A LPR de cinco anos, que serve como taxa de referência para hipotecas, está atualmente em 3,95%, após uma redução de 25 pontos-base em fevereiro para apoiar o mercado imobiliário.

"Atualmente, com o crescimento mais forte do que o esperado no primeiro trimestre, achamos que as autoridades podem estar relutantes em implementar quaisquer políticas macroeconômicas de apoio adicionais", disse Wang Tao, economista-chefe do UBS para a China.