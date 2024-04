Vinte combatentes pró-governo sírio morrem em dois ataques do EI

O grupo Estado Islâmico (EI) matou 20 soldados sírios e combatentes das forças pró-governo, vinculadas com dois ataques a áreas controladas por Damasco, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH) nesta quinta-feira (18).

"Dezesseis soldados do exército regular e combatentes das forças pró-governamentais morreram em um ataque do EI contra um ônibus militar no leste da província de Homs", informou a ONG, com sede no Reino Unido, e que conta com uma ampla rede de fontes na Síria.

Entre os mortos há pelo menos nove membros das Brigadas Al Quds, grupo de combatentes palestinos que recebeu apoio de Moscou, aliado de Damasco, nos últimos anos, segundo o OSDH.

"Quatro soldados sírios morreram em outro ataque do EI contra uma base perto de Albukamal", no leste da Síria, acrescentou a ONG.

No fim de março, combatentes do EI "executaram" oito soldados sírios em uma emboscada, informou o OSDH, que também reportou a morte de 14 soldados nas mãos dos jihadistas nos dias anteriores.

O EI, que chegou a controlar grandes extensões da Síria e do Iraque em 2014, foi derrotado em 2019 por uma coalizão internacional dirigida por Estados Unidos e forças curdas.

No entanto, seus combatentes seguem lançando ataques mortais, especialmente no grande deserto de Badia, que se estende da periferia de Damasco à fronteira do Iraque.

Estes costumam estar direcionados às forças pró-governamentais e aos combatentes liderados pelos curdos.

A guerra na Síria deixou mais de meio milhão de mortos e deslocou milhões de pessoas desde que teve início, em março de 2011.

aya/imm/hgs/db/mvv/ic

© Agence France-Presse