Vice-premiê da Itália presenteia Blinken com álbum do Maneskin

CAPRI, 18 ABR (ANSA) - O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, presenteou o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, com um disco da banda de rock Maneskin por ocasião do 62º aniversário do chefe da diplomacia americana, celebrado na última terça-feira (16).

A entrega do presente ocorreu durante um intervalo da reunião dos ministros das Relações Exteriores do G7 que acontece até esta sexta (19) em Capri, no sul da Itália.

O Maneskin é o principal nome da música italiana na atualidade e também faz sucesso nos Estados Unidos, onde deslanchou após abrir shows dos Rolling Stones em 2021. (ANSA).

