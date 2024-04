Vice-premiê da Itália faz bilaterais para discutir guerras

CAPRI, 18 ABR (ANSA) - O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, realizou nesta quinta-feira (18) uma série de reuniões bilaterais com seus homólogos de Alemanha, Reino Unido e França, à margem da cúpula dos chanceleres do G7 na ilha de Capri, no sul do país.

Os encontro com o britânico David Cameron, a francesa Stéphane Séjourné e a alemã Annalena Baerbock foram marcados por discussões sobre a crise no Oriente Médio, a guerra na Ucrânia, o desenvolvimento da África e a defesa europeia comum.

Tajani aproveitou também para reiterar o forte apoio do governo italiano a Kiev e a importância de uma abordagem coesa a nível do G7, da União Europeia e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), na qual a presidência rotativa italiana trabalha constantemente.

Em nota, a Farnesina destacou que o encontro com o secretário de Relações Exteriores britânico "foi uma oportunidade para aprofundar as excelentes relações de colaboração entre a Itália e o Reino Unido e para rever os principais temas internacionais, em particular o conflito no Oriente Médio e a guerra na Ucrânia.

"Ao condenar mais uma vez, com a maior firmeza, o recente ataque lançado pelo Irã e contra Israel, reiterei a preocupação da Itália com o risco de um maior alargamento do conflito", declarou Tajani.

O chanceler italiano lembrou também a importância da moderação e do diálogo nesta conjuntura, onde "qualquer forma de retaliação colocaria em risco equilíbrios já frágeis e delicados".

Além disso, os líderes reiteraram a urgência de se chegar a uma trégua na Faixa de Gaza o mais rapidamente possível para garantir o acesso à ajuda humanitária e lembrou que "não pode haver uma solução sem o envolvimento total de todos os atores regionais e a aceitação do princípio de dois povos e dois Estados". (ANSA).

