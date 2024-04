Vendas de moradias usadas nos EUA caem em março, e preço médio aumenta

WASHINGTON (Reuters) - As vendas de moradias usadas nos Estados Uniodos caíram em março, já que as taxas de juros mais altas e os preços das casas afastaram os compradores do mercado.

As vendas de casas caíram 4,3% no mês passado, para uma taxa anual ajustada sazonalmente de 4,19 milhões de unidades, informou a Associação Nacional de Corretores de Imóveis nesta quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam que as revendas de casas cairiam para uma taxa de 4,20 milhões de unidades.

As vendas caíram no Sul, densamente povoado, no Meio-Oeste, que é considerado a região mais acessível, e no Oeste. Elas aumentaram no Nordeste pela primeira vez desde novembro. As revendas de casas, que representam uma grande parte das vendas de moradias nos EUA, caíram 3,7% em março em uma base anual.

"Apesar de estarem se recuperando das baixas cíclicas, as vendas de casas estão paradas porque as taxas de juros não fizeram nenhum movimento importante", disse Lawrence Yun, economista-chefe da NAR.

A taxa média da popular hipoteca de 30 anos com taxa fixa subiu para 7%, mostraram os dados da agência de financiamento hipotecário Freddie Mac, já que relatórios sólidos sobre o mercado de trabalho e a inflação sugeriram que o Federal Reserve poderia adiar um corte de taxas previsto para este ano. Alguns economistas duvidam que o banco central dos EUA reduzirá os custos dos empréstimos em 2024.

O chair do Fed, Jerome Powell, disse na terça-feira que o banco central dos EUA talvez precise manter as taxas mais altas por mais tempo do que se pensava anteriormente, já que a inflação continua elevada.

O Fed tem mantido sua taxa básica de juros na faixa de 5,25% a 5,50% desde julho. Ele aumentou a taxa de juros overnight de referência em 525 pontos-base desde março de 2022.

(Por Lucia Mutikani)