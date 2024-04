Três corpos surgem em praia italiana em menos de uma semana

AGRIGENTO, 18 ABR (ANSA) - O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta quinta-feira (18) na praia de Rodia, em Messina, na Sicília, sul da Itália.

Trata-se do terceiro encontrado na região desde o último domingo (14). Os outros dois foram encontrados na costa da ilha de Filicudi e entre Patti e Vulcano.

Investigadores apuram se os corpos são de vítimas de um naufrágio que ocorreu no último dia 10 de abril, em águas de Malta.

Na ocasião, 46 pessoas, que partiram de Sfax, na Tunísia, viajavam em uma pequena embarcação que virou devido às condições do mar.

A guarda costeira resgatou 23 sobreviventes, sendo cinco mulheres, e recuperou oito corpos, incluindo o de uma menina de seis anos de idade. Outro migrante morreu no hospital após o desembarque na ilha italiana de Lampedusa.

Os náufragos falaram em cerca de 15 desaparecidos.

Os corpos vão passar por perícia para verificar se as condições são compatíveis com o momento do naufrágio.

Na mesma data, outro naufrágio deixou 45 desaparecidos.

(ANSA).

