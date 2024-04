Setor industrial impulsiona índice europeu STOXX 600 em meio a temporada de balanços

Por Ozan Ergenay e Johann M Cherian e Ankika Biswas

(Reuters) - As ações europeias subiram nesta quinta-feira impulsionadas pelo setor industrial depois que a empresa suíça de engenharia ABB atingiu um recorde de alta após resultados positivos, enquanto a Sartorius.

O índice STOXX 600, que abrange todo o continente, fechou em alta de 0,3%, com a temporada de balanços ganhando força.

A ABB saltou 6,3% depois de divulgar lucro melhor do que o esperado no primeiro trimestre e sinalizar crescimento mais rápido nos próximos meses, elevando o setor de bens e serviços industriais em 0,7%.

O setor de telecomunicações subiu 1%, impulsionado por um salto de 6,7% na sueca Tele2 depois que as receitas de serviços e os lucros do primeiro trimestre ficaram acima do esperado

Os bancos também avançaram 1,9%, liderados por um avanço de 5,3% no Bankinter, depois de ter assumido um tom otimista sobre a evolução futura das receitas de empréstimos, após um primeiro trimestre robusto.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,37%, a 7.877,05 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,38%, a 17.837,40 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,52%, a 8.023,26 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,74%, a 33.881,50 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 1,23%, a 10.765,00 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 1,50%, a 6.327,70 pontos.