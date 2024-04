Roma resiste com dez e elimina Milan na Liga Europa; Leverkusen também avança às semis

A Roma, apesar de ficar com um jogador a menos a partir dos 30 minutos, conseguiu vencer o Milan por 2 a 1 nesta quinta-feira (18) no jogo de volta das quartas de final da Liga Europa, e se classificou para as semifinais do torneio pelo segundo ano consecutivo.

O time da capital já estava com a classificação encaminhada desde a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, no estádio de San Siro.

Aos 12 minutos, Gianluca Mancini, autor do primeiro gol do jogo em Milão, marcou mais uma vez, aproveitando um rebote após a bola bater na trave em um chute de Lorenzo Pellegrini.

O argentino Paulo Dybala ampliou aos 22 minutos, com um belo chute no ângulo superior, levando a torcida ao delírio no estádio Olímpico de Roma.

A expulsão de Zeki Celik após uma entrada perigosa sobre Rafael Leão, aos 30 minutos, deu ao Milan esperanças de virada, mas a equipe lombarda não conseguiu traduzir sua superioridade em gols.

Só muito tarde conseguiram diminuir a desvantagem, aos 85 minutos, com um gol de Matteo Gabbia, mas o marcador não se mexeu mais.

A Roma, vice-campeã da Liga Europa na temporada passada, quando perdeu a final para o Sevilla, enfrentará nas semifinais o alemão Bayer Leverkusen, que garantiu matematicamente o título da Bundesliga no último fim de semana.

- Festa do Leverkusen continua -

O Leverkusen se classificou com um pequeno susto nesta quinta-feira. O time havia vencido o West Ham por 2 a 0 no jogo de ida, na Alemanha. Mas os ingleses abriram o placar nesta partida de volta por meio de Michail Antonio logo aos 13 minutos.

Os londrinos passaram grande parte do jogo em busca de um gol que empatasse o placar agregado até que o campeão da Bundesliga marcou nos momentos finais graças a Jeremie Frimpong (88') fechando em 1 a 1.

Esse gol não só deu tranquilidade ao Leverkusen e confirmou a sua vaga nas semifinais, mas também permitiu à equipe do técnico Xabi Alonso permanecer invicta em todos os jogos desta temporada. Sua sequência aumenta agora para 44 jogos sem perder, considerando todas as competições.

O Milan, que tem uma missão praticamente impossível de alcançar a Inter de Milão na Serie A, vê desaparecer a sua grande esperança de conquistar um título nesta temporada.

Sem tempo para lamentações, o Milan deve se preparar agora para receber seu grande rival no clássico de sua cidade, na segunda-feira.

Se a Inter vencer essa partida, conquistará matematicamente o vigésimo 'Scudetto' de sua história.

--- Resultados das quartas de final da Liga Europa:

(+) Roma (ITA) - Milan (ITA) 2-1 (1-0 na ida)

(+) Atalanta (ITA) - Liverpool (ING) 0-1 (3-0 na ida)

West Ham (ING) - (+) Bayer Leverkusen (ALE) 1-1 (0-2 na ida)

(+) Olympique de Marselha (FRA) - Benfica (POR) 1-0, OM classificado após vencer por 4 a 2 nos pênaltis (1-2 na ida)

--- Programação das semifinais:

(jogo de ida no dia 2 de maio, jogo de volta no dia 9 de maio)

Olympique de Marselha - Atalanta

Roma - Bayer Leverkusen

A final será disputada no dia 22 de maio em Dublin, na Irlanda.

