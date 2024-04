Reinaldo: Objetivo com Operação Musk e manifestação é o caos pró-impunidade

O colunista Reinaldo Azevedo afirmou no Olha Aqui! desta quinta (18) que a manifestação convocada por Jair Bolsonaro (PL) no próximo domingo em Copacabana, no Rio de Janeiro, quer intimidar a Justiça e criar o caos no Brasil para livrar o ex-presidente da inelegibilidade. O ato ocorrerá em meio ao entusiasmo bolsonarista em torno dos ataques do dono da X, Elon Musk, ao Judicário e ao governo brasileiro, e à divulgação de decisões sigilosas do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes feita pela ala republicana radical do Congresso dos Estados Unidos.

A manifestação quer intimidar a Justiça e, se possível, quer também criar um clima de revolta popular de maneira que o Judiciário fique acuado. O objetivo é criar o caos, na certeza de que o caos será favorável a Jair Bolsonaro. Criar um clima tal que pudesse reverter a inelegibilidade dele - decidida no TSE [Tribunal Superior Eleitoral] - e impedir a condenação de Bolsonaro, que é dada como certa. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Reinaldo ressaltou, no entanto, que, ao tentar se livrar da condenação, novos crimes vão sendo cometidos por Bolsonaro e sua turma.

Bolsonaro vai questionar minuta do golpe? Questione a minuta do golpe em ambiente onde o questionamento deve ser feito, que é a Justiça. Mas não é isso. '[Nesse ambiente de] Chega de sigilo, chega de não sei o quê', o que me parece é que o bolsonarismo está querendo acelerar esse processo. Eu não acho que, intimamente, o Bolsonaro queira ser preso, me parece que ninguém quer isso, a não ser que seja tão apaixonado pela ideia de ser mártir, o que não parece ser o caso dele. Mas, parece que ele tem procurado isso. E, claro, o ambiente para ele hoje é mais favorável do que era há 6 meses, por incrível que pareça, e nada mudou. Em 6 meses só ficamos sabendo de coisas novas que o colocam no cenário e na cena do golpe que se tentou. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Mas, alguns setores resolveram se indispor com o encaminhamento dos processos conduzidos pelo Alexandre [de Moraes] e jogam água no moinho do Bolsonaro, que agora conta com essa ajuda do Elon Musk, que ajuda não é. Tem um absurdo adicional: o país Brasil virou alvo de uma ação internacional, envolvendo um megaempresário, deputados [norte-americanos] republicanos comandados, no caso dessa comissão [de Justiça da Câmara dos Representantes dos EUA], pelo deputado Jim Jordan, que é um deliquente - um delinquente político, delinquente de várias maneiras. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

O Olha Aqui! vai ao ar às segundas, quartas e quintas, às 13h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.

Veja abaixo o programa na íntegra: