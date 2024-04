Reforma tributária é a possível, mas não podemos nos acomodar com o possível, avalia Cervone

O presidente do Centro da Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), Rafael Cervone, disse nesta quinta-feira, 18, entender que a reforma tributária aprovada não é a ideal, mas a possível, mas complementou que o País precisa parar de se acomodar com ideia do "possível" e buscar ir mais além agora, em meio à discussão sobre as leis complementares que regularão o novo sistema tributário.

Cervone fez estas considerações ao fazer a abertura do congresso "Reforma Tributária - Repercussões Práticas", organizado pelo Ciesp e Escola Superior da Advocacia-Geral da União.

"A reforma atende a um desejo de décadas no Brasil", disse o executivo, reforçando que o sistema em vigor no País é um manicômio tributário. "Quem é empresário sabe disso e quem é consumidor paga."

"É uma reforma que se propõe a simplificar. Não é a ideal, mas a possível. Mas precisamos parar de nos acomodar com o possível e buscar ir mais além, porque nossos concorrentes estão indo além", reforçou o presidente do Ciesp.

De acordo com ele, a reforma simplifica, dá mais previsibilidade e "diminui os puxadinhos, que são um inferno para a economia". Ainda, de acordo com Cervone, o sistema atual tira investimentos do País e investimentos, na avaliação dele, servem como sensação da economia. Por isso, mesmo que comecem daqui a 10 anos, já fazem diferença.