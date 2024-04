Nasdaq e S& têm pouca variação sob peso de alta dos rendimentos dos títulos

Por Shashwat Chauhan e Shristi Achar A

(Reuters) - O índice de referência S&P 500 e o Nasdaq tinham pouca variação nesta quinta-feira uma vez que os rendimentos mais altos dos Treasuries pressionava as ações, enquanto os investidores digeriam comentários de autoridades do Federal Reserve para determinar as perspectivas de cortes na taxa de juros.

Dados mostraram que o número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego permaneceu estável em níveis baixos na semana passada, apontando para a continuidade da força do mercado de trabalho.

Os rendimentos dos Treasuries continuaram a subir após os dados, com a taxa da nota de 10 anos em 4,6223%.

Enquanto isso, o presidente do Fed de Nova York, John Williams, disse que não há motivos urgentes para reduzir os juros no momento.

"A maioria dos dados desta semana mostra que a economia ainda está funcionando a pleno vapor. Isso será um desafio para os planos de corte de juros do Fed e pode continuar a pesar sobre a recuperação do mercado acionário", disse Chris Larkin, diretor administrativo de negociações e investimentos da E*TRADE do Morgan Stanley.

Os mercados monetários estão agora precificando cerca de 40 pontos-base de cortes nos juros este ano, abaixo dos cerca de 150 pontos observados no início do ano, de acordo com dados do LSEG.

Entre as ações individuais, D.R. Horton subia 3,2%, depois que a construtora dos EUA aumentou sua previsão de receita anual, já que a oferta apertada de moradias impulsionou as vendas.

O Alaska Air Group ganhava 2,6% após prever um lucro para o trimestre atual acima das estimativas.

Às 10h51, o Dow Jones subia 0,39%, a 37.898,71 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,08%, a 5.026,47 pontos, e o Nasdaq Composite tinha variação positiva de 0,08%, a 15.670,57 pontos.