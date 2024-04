Membro do Fed diz não sentir urgência de cortar juros e vê economia dos EUA bastante aquecida

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York, John Williams, afirmou não sentir urgência de cortar juros. O dirigente disse que as taxas dos Estados Unidos precisarão cair eventualmente, mas que o momento do relaxamento será determinado pela evolução da economia - que, na sua visão, segue bastante aquecida.

"É bom ter a economia forte, mas dados sugerem que os juros que temos não a fez desacelerar tanto assim", comentou ele, em um painel do evento World Economy Summit, realizado pelo Semafor.

Williams também afirmou que o Fed poderia voltar a elevar juros, caso os dados assim exigissem. No entanto, ele disse que esse não é o seu cenário base.

Com direito a voto no conselho do Fed, o dirigente ressaltou que houve progresso na desinflação, embora considere que o trabalho não está concluído.