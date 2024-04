Itália e UE discutem competitividade e plano para África

BRUXELAS, 18 ABR (ANSA) - A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, se reuniu nesta quinta-feira (18) com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para discutir o processo de implementação do Plano Mattei, iniciativa de seu governo para apoiar o desenvolvimento da África.

Segundo fontes locais, o encontro ocorreu no Edifício Europa, antes do Conselho Europeu retomar os seus trabalhos e foi focado em temas como a atualização sobre o resultado da visita de Meloni à Tunísia, a situação dos refugiados sírios no Líbano e as questões da competitividade europeia.

As duas também discutiram o relatório do ex-chefe do BCE e ex-primeiro-ministro italiano Mario Draghi sobre como aumentar a competitividade no bloco.

Ontem, Meloni visitou a Tunísia para conversar com o presidente Kais Saied e assinou vários acordos, incluindo os relacionados com o Plano Mattei, apoio ao orçamento do Estado tunisiano para a eficiência energética e as energias renováveis.

O tratado visa criar uma nova parceria com os países africanos para abordar as causas profundas da migração irregular e transformar a Itália em uma espécie de centro de abastecimento de energia.

Esta foi a quarta visita de Meloni à Tunísia em 10 meses, mas a primeira especificamente relacionada com o Plano Mattei.

A premiê italiana foi fundamental para chegar a um acordo da UE com Túnis para uma parceria estratégica que inclui apoio financeiro e cooperação no combate aos traficantes de seres humanos, na sequência de um grande aumento no número de migrantes que chegam a Itália vindos do norte da África.

Na última quarta, Meloni chegou a concordar com mais 100 milhões de euros para financiar os vários projetos na Tunísia. (ANSA).

