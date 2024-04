Idoso morto não tinha filhos nem parentes próximos, afirma delegado do caso

Paulo Roberto Braga, o idoso morto levado à agência bancária no Rio, não tinha filhos nem parentes próximos, afirmou o delegado Fabio Souza durante entrevista no UOL News desta quinta-feira (18).

Estamos com um pouco de dificuldade [de informações do idoso], vamos levar mais um tempo porque a gente precisa ouvir vizinhos. Ele não tinha familiar próximo que não fosse vinculado a ela. Fabio Souza, delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro

Ele não tinha filhos. O parente mais próximo que a gente conseguiu identificar já era falecido. Vamos ter que ouvir vizinhos e pessoas que não tenham esse vínculo direto com ela. Fabio Souza, delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro

O delegado confirma que Erika de Souza Vieira Nunes, mulher que levou Paulo ao banco, é parente dele.

Ela de fato é familiar dele. Então as pessoas que a gente tem e que conseguem falar também são familiares dela e dele. Então essas pessoas não servem tanto a oitiva. Fabio Souza, delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro

A gente precisa conhecer alguns outros familiares que não sejam ligados a ela, vizinhos. A gente precisa saber se houve alguns outros empréstimos ou qualquer movimentação [financeira] que tenha sido feita. Fabio Souza, delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro

O que se sabe

O que diz a defesa de Erika? A mulher que levou o idoso ao banco possui laudos para atestar que tem problemas psiquiátricos, disse a advogada Ana Carla de Souza em entrevista ao UOL News. "São situações que transitam entre um abalo psicológico e uma questão de medicamentos controlados no campo psiquiátrico", disse a defensora.

Quem viu o idoso ainda vivo antes de ser levado ao banco? Ao menos duas pessoas interagiram com Paulo Roberto Braga, 68, antes do trajeto até o banco. Um motorista de aplicativo prestou depoimento ontem dizendo ter levado o idoso em uma viagem no banco traseiro do veículo. "Ele chegou a segurar na porta do carro", disse. Uma outra pessoa relatou ter ajudado a retirar Paulo da cama para levá-lo ao veículo. "Ele ainda respirava e tinha força nas mãos", disse. A Polícia Civil agora está atrás de outras testemunhas.

Como foi a interação das duas filhas de Erika com Paulo? Elas foram citadas no depoimento do motorista do aplicativo. Segundo ele, uma das meninas ajudou a levar Paulo da cama para o veículo, segurando-o pelas pernas. "Erika ainda chamou as duas filhas para irem com ela, mas nenhuma delas quis acompanhar a mãe", disse o motorista de app.

