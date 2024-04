Homem esfaqueia duas crianças em frente à escola na França

PARIS, 18 ABR (ANSA) - Duas meninas foram esfaqueadas nesta quinta-feira (18) em frente à escola que estudam em Souffelweyersheim, uma pequena cidade no leste da França, perto de Estrasburgo.

Segundo as autoridades locais, o autor do crime, cuja identidade ainda não foi revelada, tem 29 anos e foi detido pela polícia entre cinco e 10 minutos depois do ocorrido.

Fontes próximas à investigação disseram que o agressor não parece ter "todas as suas faculdades mentais".

Jornalistas da TV BFM presentes na região relataram que o ataque ocorreu pouco depois das 14h (horário local) contra duas meninas de 6 e 11 anos de idade. Elas não ficaram gravemente feridas.

De acordo com a prefeitura do Baixo Reno, que emitiu um comunicado sobre uma operação em curso "perto de uma escola e de uma praça", as duas crianças afetadas pelo ataque encontram-se em "emergência relativa". Todos os estudantes da escola primária localizada na rua do ataque estão sendo mantidos dentro da instituição por questões de segurança.