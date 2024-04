Homem é preso acusado de transmitir HIV e estuprar adolescente no RS

Do UOL, em São Paulo

Um homem de 45 anos foi preso nesta quinta-feira (18) acusado de transmitir HIV propositalmente para mulheres em Farroupilha, a cerca de 113 km de Porto Alegre (RS).

O que aconteceu

Entre as vítimas está uma adolescente de 13 anos, vizinha do homem, disse ao UOL o delegado Ederson Brilhan. Ela estaria sendo estuprada há mais de um ano.

A Polícia Civil diz que já confirmou mais duas vítimas. Outros três casos estão em investigação.

A investigação que culminou na prisão do suspeito começou há cerca de quatro meses. Segundo o delegado, a adolescente procurou uma unidade de saúde do município, onde foi constatado que ela estava infectada com o HIV, vírus que pode causar a Aids.

O município, então, avisou à Polícia Civil. "Ele negou que tenha se envolvido com a adolescente, mas confirma que tem HIV há anos", disse o delegado Ederson Brilhan.

O homem foi preso por estupro de vulnerável e transmissão intencional de moléstia grave.