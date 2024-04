Haddad antecipa retorno dos Estados Unidos para focar em negociações com Congresso, diz ministério

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, decidiu antecipar em um dia o retorno ao Brasil após reuniões do G20 em Washington, nos Estados Unidos, informou a pasta nesta quinta-feira, atribuindo a mudança à agenda econômica em Brasília e negociações com o Congresso.

Originalmente, Haddad permaneceria em Washington até sexta-feira, dia em que teria quatro compromissos na sede do Fundo Monetário Internacional (FMI), onde acontece a reunião de primavera da instituição. Agora, o ministro embarcará de volta para o Brasil na noite desta quinta-feira.

"A volta do ministro da Fazenda, Fernando Haddad de Washington para o Brasil, será antecipada, tendo como foco a agenda econômica em Brasília e negociações com o Congresso envolvendo os projetos de interesse do governo", disse o ministério.

Em Brasília, o ministro deve retomar negociações sobre medidas arrecadatórias que têm encontrado resistências no Congresso, como a reoneração da folha salarial de 17 setores da economia e a redução de benefício fiscal do setor de eventos.