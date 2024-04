Facundo Díaz vai enfrentar Tsitsipas nas quartas do ATP 500 de Barcelona; Ruud avança

Os argentinos Facundo Díaz (53º) e Tomás Etcheverry (30º) se classificaram nesta quinta-feira (18) para as quartas de final do torneio ATP 500 de Barcelona.

Díaz terá uma missão muito complicada nessa fase diante do grego Stefanos Tsitsipas, sétimo no ranking e que há quatro dias se sagrou tricampeão do Masters 1000 de Monte Carlo. Tsitsipas derrotou o espanhol Roberto Carballés (72º) por 7-5 e 6-3.

Por sua vez, Etcheverry, que eliminou o americano Brandon Nakashima (87º) com parciais de 4-6, 7-6 (7/5) e 6-4, enfrentará o britânico Cameron Norrie (31º), que venceu o também espanhol Roberto Bautista Agut (84º) por 6-4 e 6-3.

"Estou feliz por jogar desta forma num torneio tão importante", disse Etcheverry, 13º cabeça-de-chave.

O outro argentino que disputou as oitavas de final em Barcelona, Marco Trungelliti (197º), foi atropelado pelo italiano Matteo Arnaldi (40º), por 6-3 e 6-0.

O adversário do tenista de San Remo nas quartas de final será o norueguês Casper Ruud, sexto do ranking mundial e vice-campeão no último domingo em Monte Carlo, que venceu por 6-1 e 6-4 o australiano Jordan Thompson (33º).

Após a eliminação de Rafael Nadal na segunda rodada, na quarta-feira, o torneio de Barcelona ficou sem espanhóis.

Além das eliminações de Carballés e Bautista Agut, Alejandro Davidovich Fokina (27º) também foi eliminado, ao ser derrotado por 7-6 (12/10), 3-6 e 6-1 pelo sérvio Dusan Lajovic (59º).

Nas quartas de final, Lajovic terá como adversário o francês Arthur Fils (36º), que eliminou o australiano Alex De Minaur (11º), com parciais de 7-5 e 6-2.

Dessa forma, De Minaur passou em 24 horas de sua grande vitória sobre Nadal no saibro para deixar o torneio sem ter grandes chances na partida.

-- Resultados do ATP 500 de Barcelona

- Simples masculino - Oitavas de final:

Facundo Díaz (ARG) x Fábián Marozsán (HUN/N.17) 3-6, 6-3, 6-1

Stefanos Tsitsipas (GRE/N.5) x Roberto Carballés (ESP) 7-5, 6-3

Arthur Fils (FRA/N.16) x Alex De Minaur (AUS/N.4) 7-5, 6-2

Dusan Lajovic (SRB) x Alejandro Davidovich Fokina (ESP/N.11) 7-6 (12/10), 3-6, 6-1

Matteo Arnaldi (ITA) x Marco Trungelliti (ARG) 6-3, 6-0

Casper Ruud (NOR/N.3) x Jordan Thompson (AUS/N.14) 6-1, 6-4

Cameron Norrie (GBR/N.12) x Roberto Bautista Agut (ESP) 6-4, 6-3

Tomás Etcheverry (ARG/N.13) x Brandon Nakashima (EUA) 3-6, 7-6 (7/5), 6-4

./bds/gr/dr/ma/aam

© Agence France-Presse