Embaixador russo é convocado em Berlim após prisão de dois suspeitos de espionagem

Na quinta-feira (18), o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha convocou o embaixador russo em Berlim após a notícia da prisão de dois supostos espiões russos. Os homens presos, que também têm a nacionalidade alemã, são suspeitos, de acordo com a promotoria antiterrorista alemã, de planejar atos de sabotagem no país, inclusive contra instalações militares americanas, a fim de minar o apoio militar à Ucrânia.

A convocação do embaixador, feita pela ministra da pasta, Annalena Baerbock, se deu após a prisão de dois supostos espiões russos. Ambos são suspeitos pelo planejamento de atos de sabotagem em apoio ao regime de Putin em sua guerra contra a Ucrânia. Os dois cidadãos russo-alemães foram presos em Bayreuth, uma cidade na Baviera, no sudeste do país, informou o escritório.

Identificados como Dieter S. e Alexander J., eles são acusados de procurar potenciais alvos para ataques, incluindo "instalações das forças armadas dos EUA" estacionadas em solo alemão. De acordo com a revista semanal alemã Der Spiegel, a base americana de Grafenwöhr, na Baviera, onde os soldados ucranianos são treinados no uso dos tanques de batalha americanos, foi um dos alvos.

A ministra do Interior da Alemanha, Nancy Faeser, elogiou o trabalho dos serviços de segurança, que "impediram possíveis ataques a bomba que tinham a intenção de atacar e prejudicar nossa ajuda militar à Ucrânia".

As autoridades realizaram buscas nas residências e os locais de trabalho dos dois suspeitos, acusados de trabalhar com os serviços secretos de um país estrangeiro, disse o gabinete do promotor federal alemão. "Nossos serviços de segurança impediram possíveis ataques explosivos destinados a prejudicar nossa assistência militar à Ucrânia", disse a ministra.

"Esse é um caso particularmente grave de suposta atividade de agentes do regime criminoso do presidente russo Vladimir Putin", denunciou Faeser em sua rede social.

O Kremlin ainda não se pronunciou sobre a convocação.

O que se sabe até agora

Um dos suspeitos, identificado como Dieter S., estaria conspirando desde outubro de 2023 com uma pessoa ligada aos serviços secretos russos, segundo a declaração, acrescentando que o suspeito estava planejando um ataque a bomba contra instalações militares, incluindo os edifícios usados pelas forças dos EUA.

A notícia dessa prisão chega no momento em que o ministro alemão da Economia, Robert Habeck, está em visita oficial na Ucrânia. Onde Berlim reiterou seu pedido para aumentar a capacidade dos sistemas de defesa aérea da Ucrânia.

"Continuaremos a fornecer apoio substancial à Ucrânia e não nos deixaremos intimidar", disse Nancy Faeser.

A Alemanha já enfrentou casos de alegada espionagem em nome da Rússia desde a invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022. Como o caso de um antigo agente secreto alemão que está sob julgamento na capital alemã, acusado pela transmissão informações confidenciais aos serviços de segurança russos (FSB) em 2022, ato negado pelo réu.

Ainda em 2022, outro cidadão alemão foi condenado por passar dados aos serviços de informações russos enquanto trabalhava como oficial da reserva do Exército alemão.

(Com informações da AFP e agências)