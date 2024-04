Duda Salabert lança pré-candidatura à Prefeitura de Belo Horizonte

A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) anunciou nesta quinta-feira (18) sua pré-candidatura à Prefeitura de Belo Horizonte.

O que aconteceu

Lançamento oficial está marcado para às 18h. O evento vai contar com a presença de Carlos Lupi, presidente nacional do PT e ministro da Previdência Social do governo Lula. O presidente do diretório de Minas Gerais do PDT, Marlo Heringer, também estará presente.

Salabert diz que Belo Horizonte precisa de "um programa trabalhista e popular". A deputada afirma que a chapa dela vai ser uma "alternativa para superação da crise" que afeta a cidade.

Deputada vai disputar votos da esquerda com o PT. O partido tem o senador Rogério Correia (PT) como pré-candidato na capital de Minas Gerais. A campanha dele foi lançada no final de fevereiro, em evento com a participação da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e do ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Anuncio minha Pré-candidatura à PREFEITURA de Belo Horizonte !



O PDT decidiu que é fundamental apresentar um programa trabalhista e popular como alternativa p/ superação da crise que afeta BH. Convido todas pessoas que apoiem e que queiram construir nosso projeto de cidade:

pic.twitter.com/urwt4J0A89 -- Duda Salabert (@DudaSalabert) April 14, 2024

Salabert se elegeu deputada em 2022

Terceira candidata mais votada em Minas Gerais, com 208.332 votos. Ela só ficou atrás de Nikolas Ferreira (PL), com 1.492.047, e André Janones (Avante), com 238.967.

Câmara chegou a duas pessoas trans em mandato pela 1ª vez. Além de Salabert, foi eleita por São Paulo a deputada federal Érika Hilton (SP).

Salabert pensou em desistir da política após a morte de Marielle. Em entrevista ao "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi, ela disse que recebeu a notícia do assassinato no mesmo dia que anunciou sua pré-candidatura à Câmara.