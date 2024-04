Dow Jones fecha quase estável conforme investidores avaliam balanços e dados dos EUA

Por Chuck Mikolajczak

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos oscilaram entre quedas e a estabilidade nesta quinta-feira, com investidores analisando os últimos balanços corporativos, enquanto dados econômicos e comentários de autoridades do Federal Reserve sugeriram ser improvável que o banco central norte-americano corte a taxa de juros no futuro próximo.

Dados econômicos mostraram que o mercado de trabalho dos EUA permaneceu resiliente, com pedidos semanais iniciais de auxílio-desemprego inalterados em relação à semana anterior, em 212.000, enquanto um indicador de manufatura na região do Meio-Atlântico subiu para o maior nível em dois anos.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 caiu 0,24%, para 5.010,19 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq perdeu 0,52%, para 15.601,02 pontos. O Dow Jones teve variação positiva de 0,06%, para 37.777,18 pontos.