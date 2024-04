Dez mortos e cerca de 20 feridos durante explosão de mina terrestre na Nigéria

Pelo menos 10 pessoas morreram e 23 ficaram feridas na explosão de uma mina terrestre no nordeste da Nigéria, uma região assolada pela violência jihadista há vários anos, disseram nesta quinta-feira (18) fontes locais à AFP.

As vítimas eram agricultores e pescadores que deixaram a cidade de Monguno na quarta-feira (17) em direção às margens do lago Chade.

O veículo que levava os trabalhadores colidiu com uma mina terrestre, que acredita-se ter sido colocada por jihadistas do grupo Estado Islâmico na África Ocidental (Iswap), indicaram as fontes.

Os membros do Iswap foram expulsos de várias áreas que controlavam, mas continuam ativos em regiões remotas.

"O veículo colidiu com o explosivo colocado na estrada perto do acampamento Mosquito, a três quilômetros de Monguno, por volta das 9h30, provocando uma explosão que destruiu-o", disse um membro de uma milícia anti-jihadista que apoia o exército nigeriano, Musa Kaka.

"Encontramos 10 corpos e 23 feridos no local", acrescentou Kaka.

Os mortos foram enterrados na quarta-feira, e os feridos foram levados para um hospital na cidade, disse Bello Adamu, outro miliciano anti-jihadista que confirmou o número de vítimas.