Copa da Inglaterra não terá mais partida de desempate

A Federação Inglesa de Futebol (FA) anunciou nesta quinta-feira (18) o fim dos jogos de desempate ou 'replay' desde a primeira fase da Copa da Inglaterra a partir da próxima temporada, devido ao crescente número de jogos nas competições europeias.

O 'replay' era disputado em caso de empate após o tempo regulamentar. Em vez de acréscimo de prorrogação ou decisão nos pênaltis, a partida era repetida em data diferente, acrescentando mais um compromisso ao calendário das equipes envolvidas.

Estes jogos de desempate já haviam sido eliminados a partir das oitavas de final, lembrou a FA em um comunicado, destacando que a nova alteração foi feita em acordo com a Premier League "levando em conta as alterações no calendário implícitas nas competições ampliadas da Uefa".

A partir da próxima temporada, o novo formato da Liga dos Campeões contará com 64 partidas extras, aumentando a pressão sobre os já carregados calendários esportivos.

Entre outras mudanças anunciadas, tampouco haverá jogos do campeonato nos finais de semana em que sejam disputadas partidas da Copa da Inglaterra a partir das oitavas de final. As equipes da Premier League e da Championship (2ª divisão) entram na competição a partir da rodada anterior (32-avos de final).

Este acordo, assinado entre a FA e a Premier League com a duração de seis anos, é acompanhado de um pagamento anual de quase 38 milhões de euros adicionais (R$ 212,2 milhões pela cotação atual) do campeonato da primeira divisão à federação, além dos 117 milhões de euros (R$ 653,4 milhões) que são pagos atualmente.

As partidas de desempate eram tradicionalmente uma importante fonte de renda para times pequenos quando conseguiam empatar contra times muito maiores, graças aos direitos televisivos e à venda de ingressos.

