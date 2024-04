C&A anuncia programa de recompra de até 3 milhões de ações

(Reuters) - A C&A Modas informou nesta quinta-feira, por meio de fato relevante, que seu conselho de administração aprovou a criação de um programa de recompra de até 3 milhões de ações ordinárias de emissão da própria empresa.

Segundo a C&A, o objetivo do programa, que será realizado ao longo de até 18 meses, com início na sexta-feira, será adquirir ações de emissão da companhia com vistas a atender ao exercício de opções de compra de ações no âmbito dos planos de compra de opções vigentes e aprovados em Assembleias Gerais realizadas em 2 de outubro de 2019 e 28 de abril de 2023.

(Redação São Paulo)