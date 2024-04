O mercado de carros usados é uma excelente alternativa para quem valoriza o dinheiro que tem. O comprador tem a opção de pagar bem mais barato pelo mesmo modelo disponível entre os novos, ou então escolher uma opção que seja superior em relação ao que poderia comprar zero-km.

Gosto muito dessa segunda vantagem, pois imagino alguém que está pesquisando um carro novo, visitando concessionárias para decidir qual escolherá, e de repente se depara com um usado mais equipado, com motor mais forte ou de categoria superior, pelo mesmo valor que pagaria pelo veículo novo que estava disposto a comprar.

Pensando nisso, escolhi cinco opções de carros usados que são alternativas aos novos mais vendidos por categoria.

Peugeot 208 Imagem: Divulgação

Entrada

Entre os veículos de entrada, o mais vendido é o Fiat Mobi, com quase 15 mil unidades vendidas nos três primeiros meses desse ano. A configuração mais barata parte de R$ 73 mil, valor que assusta quando descobrimos que está entre os carros mais barato do país.

Apesar de ser um modelo de entrada, até que ele é bem recheado de equipamentos, diferentemente do que ocorria com os 'populares' do passado. Ainda assim, quem tem esse orçamento e não quer colocar um simples 1.0 com câmbio manual na garagem pode considerar um Peugeot 208 Active 2022, equipado com motor 1.6 e câmbio automático e que tem tabela Fipe de R$ 74 mil.

Mesmo com dois anos de uso, o 208 é bem mais moderno que o Mobi em todos os aspectos. É mais seguro, bonito, espaçoso e confortável, além de custar praticamente o mesmo.

Honda Fit Imagem: Divulgação

Hatch pequeno

Nesta categoria, o Volkswagen Polo disparou na liderança, ocupando o lugar que por décadas foi do saudoso Gol. Até o momento, mais de 27 mil unidades foram emplacadas, praticamente um quarto de participação na categoria mais importante do nosso mercado.

A versão MSI parte de R$ 91 mil e conta com motor 1.0 aspirado e câmbio manual. É um valor considerável, que abre um leque enorme de opções no mercado de usados. Então escolhi um que fosse de uma categoria superior, porém com dimensões próximas. O selecionado foi o Honda Fit na versão mais completa, a EXL, modelo 2021, que tem tabela Fipe de R$ 92,5 mil.

Ainda que seja um modelo fora de linha, mantém a excelente liquidez no mercado de usados graças à boa reputação da marca. Equipado com motor 1.5 com câmbio automático do tipo CVT, ele é bem completo nessa versão, sendo até covardia comparar com o Polo.

Chevrolet Cruze Imagem: Reprodução

Sedã compacto

Outra categoria importante no nosso mercado é a dos sedãs compactos, que tem o Chevrolet Onix Plus na liderança com quase 11 mil unidades emplacadas entre janeiro e março. Desde o lançamento, o modelo é bem completo em todas as versões, então não é tão simples escolher um usado que seja melhor.

Sendo assim, decidi dar um salto na categoria, continuar na mesma marca e escolher o Cruze LT 2020, sedã médio que tem tabela Fipe de R$ 100,6 mil, valor próximo aos R$ 99,5 mil pedidos pelo Onix Plus mais simples.

Na real, o Cruze é um tanto desvalorizado no mercado de usados, portanto não é difícil conseguir um 2021 ou 2022 nessa mesma faixa de preço - mas vou respeitar a referência da Fipe para o comparativo.

Fato é que, mesmo nessa versão de entrada, o Cruze é bem superior ao Onix Plus - principalmente na configuração mecânica, já que o Onix de entrada tem motor 1.0 e câmbio manual, contra o motor 1.4 turbo com câmbio automático do Cruze, com praticamente o dobro de potência.

Audi A3 Sedan Imagem: Divulgação

Sedã médio

Na minha categoria favorita, quem manda e desmanda é o Toyota Corolla, com quase 8 mil emplacamentos nos primeiros meses do ano e participação de incríveis 63%. Carrão que só merece elogios, mas que como todo carro zero-km custa caro. Na versão mais simples, a GLI, o preço sugerido é de R$ 149 mil, portanto dá para escolher bem outro sedã usado com esse valor.

Nesse caso, escolhi um modelo de marca Premium, o Audi A3 Sedan, que não é necessariamente melhor que o Corolla, mas entrega mais status. A versão Prestige Plus 2021 tem tabela Fipe de R$ 155 mil e conta com acabamento refinado, digno de um Audi, além de ter o eficiente motor 1.4 turbo.

Toyota Corolla Cross 2022 Imagem: Divulgação

SUV

Já na categoria mais desejada, o SUV mais vendido é o Hyundai Creta, que mesmo com o polêmico visual tem se mostrado um excelente carro e já se consagrou no mercado.

Para ter a versão mais simples, que conta com motor 1.0 turbo e câmbio automático, é preciso desembolsar R$ 140 mil, quase o mesmo valor de um Toyota Corolla Cross 2022 na versão XRE com motor 2.0, que tem tabela Fipe de R$ 142,6 mil.

Sei que o Corolla Cross tem algumas desvantagens em relação ao sedã, eu mesmo já escrevi sobre isso em outras colunas. Porém, basta guiar um para comprovar como é um carro muito bem acertado, principalmente no conforto da suspensão.

O Creta pode ser bom, mas um Corolla Cross é ainda melhor e ainda conta com desvalorização baixíssima da marca, algo importante para quem não gosta de perder dinheiro.

