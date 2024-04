Unigel diz que chega a acordo com parte de credores para apoio a plano de recuperação

SÃO PAULO (Reuters) - A companhia química Unigel anunciou na noite de terça-feira que alcançou acordo com credores detentores de títulos de dívida que vencem em 2026 e outras partes interessadas para obter apoio para aprovação de seus planos de recuperação extrajudicial.

"As partes estão confiantes de que a clareza proporcionada pelos termos comerciais detalhados (no acordo) ajudará no processo de obtenção da aprovação necessária dos planos de recuperação", afirmou a empresa em comunicado ao mercado.

A empresa fez pedido de recuperação extrajudicial em fevereiro, citando que dívidas de 3,9 bilhões de reais serão reestruturadas.

Pelos termos acordados, será criada uma companhia HoldCo que será 50% controlada pelos credores e 50% pelo atual acionista, a Cigel, entidade que reúne a família Slezynger, fundadora do grupo.

O conselho de administração será formado por sete membros, com três sendo indicados diretamente pelos credores, três pela Cigel e o último em comum acordo por ambas as partes.

(Por Alberto Alerigi Jr.)