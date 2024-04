Sistema de cooperativas do Sul com R$ 21 bi em ativos vai abrir posto em SP

O Ailos, um sistema de cooperativas do Sul do país, vai abrir uma unidade física na Vila Maria (zona norte de São Paulo), em junho. É o primeiro posto de atendimento fora da região Sul. A partir de 2025, a meta é expandir presencialmente para o Norte e Nordeste. O Ailos tem cerca de 1,6 milhão de cooperados e mais de R$ 21 bilhões em ativos.

Linhas de crédito e seguros aos cooperados

O Sistema Ailos oferece serviços similares aos de uma instituição financeira tradicional. Entre eles, estão conta corrente, linhas de crédito, financiamentos e seguros, mas com uma taxa de juros de financiamento baixa.

O crédito empreendedor, por exemplo, tem taxa de 1,25% até 3,30% ao mês e prazo de até 48 meses (quatro anos) para pagar. A taxa de financiamento de carro ou moto vai de 1,39% a 3,28% ao mês (depende do ano e modelo do bem), com prazo de até 60 meses (cinco anos) para pagar.

Já a taxa do cheque especial é a partir de 3,10% ao mês (mais TR). Em instituições financeiras tradicionais, a taxa de juros do cheque especial para pessoa jurídica vai de 2,10% a 15,83% ao mês. Veja no site do Banco Central.

É do senso comum que o MEI [microempreendedor individual], micro e pequenos empreendedores não têm espaço nas grandes instituições financeiras. Se têm, normalmente os preços e as soluções são muito padronizados, a dificuldade está em encontrar uma solução que combine com a necessidade desse empreendedor e os preços, que vão muito além do sustentável, e que viabilizem o negócio

Adelino Sasse, diretor de produtos e negócios da Central Ailos

São mais de R$ 21 bilhões em ativos. Ou seja, esse é o montante que o Sistema Ailos administra de todos os cooperados, entre investimentos, poupança e financiamento da casa própria. Deste total, R$ 14 bilhões estão nas mãos dos cooperados, via linhas de crédito e financiamentos, por exemplo.

Outro serviço é a venda de seguros. O Ailos mantém uma corretora de seguros exclusiva para atender seus cooperados, além de parceria com outras seguradoras do país. Todas as contratações (seguros de vida, residencial, de viagem, previdência privada, etc.) podem ser feitas via o aplicativo Ailos.

Cooperados podem ter loja na plataforma do Ailos. O Ailos Aproxima é uma plataforma marketplace, onde o cooperado pode criar uma loja digital e vende seus produtos ali. Outra ação é a realização de feiras (de 5 a 10 por ano) em pequenas cidades para os empreendedores colocarem seus produtos à venda. Outra plataforma (Progrid EAD) tem cursos gratuitos para cooperados e comunidade.

A cota mínima para se tornar cooperado é de R$ 1. No entanto, os cooperados entram com uma cota capital de R$ 200, em média.

As soluções acompanham a vida do empreendedor. Além dos serviços financeiros, damos consultoria para os negócios, tanto formal como informal. Tudo isso gera emprego e renda local e transforma a comunidade

Moacir Krambeck, 79, presidente do Sistema Ailos

SP terá posto de atendimento em junho

São cerca de 1,6 milhão de cooperados. Destes, 1,4 milhão são cooperados pessoa física e 191,1 mil, pessoa jurídica. A meta é chegar a 2 milhões de cooperados até o fim de 2025.

O Sistema Ailos atua em mais de 120 municípios, exclusivamente em áreas urbanas. São 316 postos de atendimento nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. No restante do país, só há atendimento online.

A partir de 2025, a meta é ter postos de atendimento no Norte e no Nordeste, cujo mercado de cooperativas é incipiente. "Também vamos intensificar a presença na região Sul, pois ainda há espaço para crescer", afirma Krambeck.

Em junho, o Ailos vai abrir um posto de atendimento em São Paulo. Será na Vila Maria, zona norte da capital.

A origem do Ailos está na Hering

O Sistema Ailos foi constituído em 2003. Mas ele tem origem em outra cooperativa criada por 21 funcionários da Companhia Hering, em Blumenau (SC), em 1951.

A criação da Cooperativa de Crédito Organizações Hering (CrediHering) foi orquestrada pelo então presidente da empresa, Ingo Hering. Na época, os funcionários faziam financiamentos para comprar bicicletas, carroças e até vacas para produção de leite.

Na década de 1990, a CrediHering abriu para a sociedade, deixando de ser exclusiva de funcionários da Hering. Para isso, em 2000 alterou o nome para Viacredi. Em 2002, outras duas cooperativas se uniram à Viacredi. Constituíram a Cecred (Cooperativa Central de Crédito Urbano de Santa Catarina). Ao longo do tempo, outras cooperativas se agregaram ao Sistema. Somente em 2018, com a ampliação para outros estados do Sul, houve a iniciativa de alterar seu nome e sua marca para Sistema Ailos.

O Sistema Ailos tem hoje 13 cooperativas associadas. São elas: Acentra, Acredicoop, Civia, Credcrea, Credelesc, Credicomin, Credifoz, Crevisc, Evolua, Transpocred, Únilos, Viacredi e Viacredi Alto Vale.

