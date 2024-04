Nunca estivemos tão separados, diz Lula sobre América do Sul

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva demonstrou sua frustração com os problemas de integração na América do Sul durante discurso a empresários em Bogotá, afirmando que um dos seus principais objetivos neste terceiro mandato é recuperar a relação entre os países.

"Nunca estivemos tão separados como agora", reclamou Lula no encerramento do Fórum Empresarial Brasil-Colômbia. "Precisamos assumir a responsabilidade de decidir que América do Sul queremos e que integração queremos."

O presidente defendeu, por exemplo, a criação de um banco de desenvolvimento regional, proposta que nunca saiu da teoria.

"Quanto mais fortes estivermos, mais seremos respeitados pelos Estados Unidos, a União Europeia, a Rússia, a China", defendeu, acrescentando que vários países na região voltaram a achar que precisam estar próximos dos EUA para crescer, em vez de se voltar para a região.

"Não é possível que não tenhamos uma Holanda, uma Finlândia... somos todos pobres."

Lula pediu ainda aos empresários que trabalhem em conjunto para integrar as cadeias produtoras, e que os dois governos se juntem para retirar as barreiras comerciais hoje existentes entre os dois países.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)