'Motorista mais procurado' de Nova York zomba da polícia: 'Agentes novatos'

Um motorista conhecido como Squeeze.Benz nas redes sociais ganhou notoriedade por publicar na internet de acrobacias ilegais nas ruas de Nova York. Nos vídeos ele ficou famoso por fugir e zombar de policiais.

Os incidentes provocados pelo motorista incluem um zerinho em volta de uma viatura (1:54 no vídeo abaixo) e um acidente no qual um grupo associado a ele bateu em um muro antes de colidir com outro inocente em outro carro.

O que aconteceu

Squeeze.Benz foi entrevistado pelo youtuber Tommy G enquanto guiava seu Lamborghini Urus customizado. Na conversa, ele ironizou o trabalho da polícia e os equipamentos de averiguação de segurança nas vias.

Se eu fugir da polícia, vou me certificar de ter as placas alteradas ou não ter nenhuma placa" , disse ele, antes de contar como fura semáforos: "se estou ultrapassando o sinal vermelho, estou fazendo mais do que o triplo do limite de velocidade, o dobro do limite de velocidade.

"Minha estratégia é ir para a estrada. Eles não foram feitos para isso (altas velocidades), há muitos policiais novatos de verdade agora e esses caras não sabem dirigir na rodovia. Faço isso há tanto tempo que sinto que sou profissional nisso."

Ele chegou a dizer que certa vez ultrapassou um helicóptero em uma estrada, pois a aeronave "só chegava a 150, 140 mph (241 km/h e 225 km/h)".

Squeeze.Benz ainda indica que usa carros alugados para fazer as imprudências, o que faz ser mais difícil de encontrá-lo.

Confira a entrevista (em inglês):

