Meloni visita Tunísia para discutir migração e energia

ROMA, 17 ABR (ANSA) - A premiê da Itália, Giorgia Meloni, fez uma visita relâmpago à Tunísia nesta quarta-feira (17), em sua quarta viagem ao país norte-africano em apenas 10 meses.

Os principais temas na agenda foram a cooperação contra a crise migratória no Mar Mediterrâneo e parcerias no âmbito do Plano Mattei, iniciativa do governo italiano para apoiar o desenvolvimento da África.

"A colaboração com a Tunísia, inclusive graças ao empenho italiano, se tornou uma prioridade para a União Europeia", disse Meloni após uma reunião em Túnis com o presidente Kais Saied, acusado por opositores de promover uma deriva autoritária no país.

A premiê também agradeceu às autoridades tunisianas pela colaboração "contra os traficantes de seres humanos", uma vez que a Tunísia, ao lado da Líbia, é o principal ponto de partida para migrantes que cruzam o Mediterrâneo em direção à Itália.

"Queremos trabalhar sobretudo nos fluxos regulares, como fizemos com o decreto que permite a cerca de 12 mil tunisianos formados migrar legalmente para a Itália, mas é fundamental combater os escravagistas do terceiro milênio", afirmou.

Entre as parcerias assinadas durante a viagem estão um acordo para apoiar a eficiência energética e as fontes renováveis na Tunísia, uma linha de crédito para pequenas e médias empresas do país africano e um protocolo de entendimento para cooperação em pesquisas.

Ao todo, as medidas totalizam pouco mais de 100 milhões de euros (R$ 559 milhões). Por volta das 13h (horário local), Meloni embarcou para Bruxelas, onde participará da reunião do Conselho Europeu nesta quarta e na quinta-feira (18). (ANSA).

