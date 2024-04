Haddad diz que proposta para taxar super-ricos está ganhando força global

WASHINGTON (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira que a proposta para a taxação de super-ricos apresentada pelo Brasil durante sua presidência do G20 está ganhando força, defendendo que esse tipo de medida pode ajudar na construção de um futuro melhor comum em meio a problemas geopolíticos.

Falando a jornalistas em Washington, Haddad afirmou à Reuters que autoridades discutirão mais tarde, em jantar do G20, como fundos levantados através de taxação de super-ricos pode lidar com transição climática e o combate à fome.

Ele também disse que a presença da economista ganhadora do Nobel Esther Duflo no jantar servirá exatamente a esse objetivo, depois de o Brasil ter inicialmente convidado Gabriel Zucman, diretor do Observatório Europeu Fiscal, para ajudar em um relatório sobre a questão, que Haddad reiterou que deverá estar pronto para a próxima reunião de Finanças do G20 em julho.

"Se a gente conseguir consenso até o final do ano em torno disso é coisa tão extraordinária ... é coisa histórica", disse o ministro.

Zucman sugeriu que uma possibilidade seria garantir que pessoas com patrimônio líquido bastante alto paguem ao menos o equivalente a 2% de seu patrimônio em impostos de renda por ano, o que ele estimou que pode gerar 250 bilhões de dólares por ano -- metade da receita anual projetada como necessária para países em desenvolvimento lidarem com a mudança climática.

Sobre as metas fiscais do Brasil, Haddad disse que o governo está observando como medidas de interesse do governo -- com as quais conta para elevar a arrecadação -- vão avançar no Congresso.

(Por Marcela Ayres)