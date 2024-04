Encontro da extrema direita é retomado na Bélgica após autorização judicial

Uma polêmica reunião de representantes da extrema direita nacionalista europeia retomou suas atividades nesta quarta-feira(17) em Bruxelas, depois que um tribunal belga anulou uma proibição que havia sido anunciada na véspera.

O máximo tribunal administrativo da Bélgica, o Conselho de Estado, suspendeu nesta quarta-feira "a ordem da prefeitura de Saint Josse-ten-Noode [comuna de Bruxelas] de 16 de abril de 2024 que proibiu a conferência no território do município".

Segundo a corte, se o prefeito justificou sua proibição pelos riscos à ordem pública, deve tomar medidas "para conter as manifestações na via pública em vez de proibir uma reunião privada".

A conferência NatCon (Conservadorismo Nacionalista) começou na terça-feira com oradores como o britânico Nigel Farage, eurodeputado e principal idealizador do Brexit, e a ex-ministra britânica do Interior, Suella Braverman.

A polícia chegou com a ordem de suspensão dos trabalhos mas limitou-se a bloquear a entrada dos participantes.

O polêmico francês Éric Zemmour falaria durante a tarde, mas não conseguiu entrar. Os organizadores tentam encaixá-lo na agenda desta tarde.

O principal orador desta quarta é o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, que ao fim da jornada deve se unir a uma cúpula de líderes da UE para discutir o fortalecimento da competitividade no bloco.

mad-ahg/es/jc/fp

© Agence France-Presse