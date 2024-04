Cobra perturba serviço de trens de alta velocidade no Japão

Os trens de alta velocidade japoneses são conhecidos por sua pontualidade e é raro que se atrasem, ainda mais porque há uma cobra a bordo.

Na noite de terça-feira, um passageiro alertou a segurança de que uma cobra de 40 centímetros estava solta em um trem entre Nagoya e Tóquio, o que provocou um atraso de 17 minutos.

As autoridades não conseguiram esclarecer como a cobra entrou no trem ou se o animal era venenoso, mas não houve relatos de feridos ou pânico entre os passageiros, informou um porta-voz da Companhia Ferroviária Central do Japão.

"Temos regras que proíbem trazer cobras", disse o porta-voz. "Mas não revistamos a bagagem dos passageiros".

O trem não conseguiu completar seu trajeto até Osaka e a companhia ferroviária precisou utilizar outro veículo para a viagem, o que provocou um atraso de 17 minutos.

