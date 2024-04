Chuvas fortes no Paquistão deixam ao menos 65 mortos em quatro dias

Pelo menos 65 pessoas, incluindo 15 crianças, morreram em fortes chuvas em quatro dias no Paquistão, onde o volume das precipitações tem sido o dobro do normal desde o início de abril, anunciaram as autoridades nesta quarta-feira (17).

As fortes chuvas entre sexta e segunda-feira deixaram feridos em estado grave e derrubaram casas. Pelo menos 28 pessoas foram mortas por raios.

O maior número de mortes ocorreu na província de Khyber Pakhtunkhwa, no noroeste do país, onde 32 pessoas morreram, incluindo 15 crianças, e 1.300 casas foram destruídas.

"Em abril, observamos padrões de precipitações incomuns", disse à AFP o porta-voz do serviço meteorológico paquistanês, Zaheer Ahmad Babar, acrescentando que do dia 1º a 17 de abril, os "níveis de chuvas superaram em 99% a média histórica".

Os moradores cujas casas foram inundadas tiveram que procurar abrigo em terrenos mais elevados, refugiando-se em acampamentos precários.

A chuva diminuiu na terça e quarta-feira em grande parte do país, mas a previsão de mau tempo persiste para os próximos dias.

O Paquistão, o quinto país mais populoso do mundo, está entre os mais ameaçados pela mudança climática.

bur-ecl/cyb/pt/pz/mab/es/yr/aa

© Agence France-Presse