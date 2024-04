Biomm vai distribuir medicamento de emagrecimento de indiana no Brasil

SÃO PAULO (Reuters) - A Biomm anunciou nesta quarta-feira que assinou acordo para comercializar e distribuir o medicamento semaglutida no Brasil, para tratamento de diabetes, mas que tem sido amplamente utilizado por pessoas interessadas em reduzir o peso.

O acordo, exclusivo, foi acertado com a indiana Biocon. A Biomm afirmou que, no ano passado, as vendas de semaglutida no Brasil somaram 3,1 bilhões de reais, com uma taxa de crescimento médio de quase 40% entre 2021 e 2023.

Segundo a Biocon, o medicamento é similar ao Ozempic.

Pelo acordo, a Biocon será responsável pelo desenvolvimento, fabricação e fornecimento da semaglutida à Biomm para o mercado brasileiro.

Mas a companhia afirmou que a comercialização e distribuição no Brasil dependem de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A Biomm afirmou ainda que a venda do medicamento também depende de publicação do preço pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), bem como a expiração da patente.

(Por Alberto Alerigi Jr.)