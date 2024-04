Ataque russo deixa ao menos 13 mortos em Chernihiv, na Ucrânia

KIEV (Reuters) - Um ataque russo com mísseis matou pelo menos 13 moradores e danificou prédios e a infraestrutura municipal na cidade de Chernihiv, no norte da Ucrânia, nesta quarta-feira, segundo autoridades locais.

Enquanto a Rússia continua a bombardear as cidades ucranianas carentes de defesa aérea, as principais autoridades do país intensificam os pedidos de apoio internacional, dizendo que a devastação pode ser evitada.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, pediu determinação e apoio dos aliados horas após o ataque.

"Isso não teria acontecido se a Ucrânia tivesse recebido equipamentos de defesa aérea suficientes e se a determinação do mundo para combater o terror russo tivesse sido suficiente", disse Zelenskiy por meio do aplicativo de mensagens Telegram.

A Ucrânia está enfrentando uma escassez de munição, com o financiamento vital dos Estados Unidos bloqueado pelos republicanos no Congresso por meses e a União Europeia não conseguindo entregar as munições a tempo.

O prefeito interino de Chernihiv, Oleksandr Lomako, disse que três explosões atingiram uma parte movimentada da cidade logo após as 9 horas da manhã, horário local, destruindo um prédio de vários andares.

"Infelizmente, a Rússia continua a se envolver em atividades terroristas contra os civis e a infraestrutura civil, conforme confirmado por esse ataque a Chernihiv mais uma vez", afirmou Lomako à TV ucraniana.

O ministro do Interior, Ihor Klymenko, disse que o ataque matou pelo menos 13 pessoas e feriu mais de 60, em uma declaração no Telegram, enquanto as operações de resgate continuavam.

O ataque também danificou quatro prédios, um hospital, uma instituição de ensino e dezenas de carros particulares, acrescentou ele em um comunicado no Telegram.

A Rússia realizou o ataque com três mísseis de cruzeiro Iskander, de acordo com um comentário do governador regional Vyacheslav Chaus à emissora pública ucraniana Suspilne.

Os civis feridos foram levados para hospitais da cidade e o diretor do hospital regional pediu na TV aos moradores que doem sangue.

Vídeos de mídia social não verificados mostraram chamas e colunas de fumaça preta subindo sobre a cidade histórica, que fica a cerca de 150 km da capital Kiev. As pessoas correram de um ônibus para se abrigar. Os serviços de emergência e os médicos correram para o local do ataque, segundo as autoridades.

A Rússia, que nega ter civis como alvo, invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022 e lançou milhares de mísseis e drones em cidades e vilarejos ucranianos em ataques que mataram centenas de civis.

Nas últimas semanas, a Rússia intensificou seus ataques às cidades ucranianas, visando o setor de energia do país e outras infraestruturas essenciais.

(Reportagem de Anastasiia Malenko e Olena Harmash)