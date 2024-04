Ações da China saltam após regulador esclarecer preocupações sobre regras sobre deslistagem

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - As ações da China subiram nesta quarta-feira, com o índice de Xangai marcando o maior ganho diário em 10 semanas, uma vez que o órgão regulador de valores mobiliários do país amenizou as preocupações sobre as novas regras deslistagem.

A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China disse no final da terça-feira que regras mais rígidas não provocarão uma onda de deslistagem.

O órgão regulador também refutou a opinião de que as regras mais recentes de fechamento de capital atingiriam as empresas de menor capitalização, dizendo que apenas cerca de 30 empresas serão fechadas no próximo ano de acordo com a nova regulamentação.

O índice CSI 2000 INDEX de small-caps subiu 6,7% e liderou os ganhos.

O índice de Xangai subiu 2,14%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com alta de 1,55%. Já o índice Hang Seng, de Hong Kong, teve avanço de 0,02%.

O subíndice do CSI300 do setor financeiro subiu 1,7%, o setor de bens de consumo básicos teve alta de 0,05%, o índice imobiliário ganhou 1,1% e o subíndice do setor de saúde avançou 1,6%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 1,32%, a 37.961 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,02%, a 16.251 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 2,14%, a 3.071 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 1,55%, a 3.565 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,98%, a 2.584 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 1,56%, a 20.213 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,32%, a 3.154 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,09%, a 7.605 pontos.